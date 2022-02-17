Абуджа, , 01:16 — REGNUM Не менее восьми человек стали жертвами нападения вооруженных бандитов на рынок в штате Абиа на юге Нигерии, сообщает пресс-служба местной полиции.

Полиция Нигерии

По ее данным, группа вооруженных боевиков напала на торговцев на рынке Омума-Узо, где торговали рогатым скотом. В результате нападения погибли восемь человек. В полиции утверждают, что благодаря вмешательству силовиков удалось остановить дальнейшее кровопролитие. В настоящее время личности нападавших устанавливают.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля нигерийские силовики ликвидировали группировку бандитов и освободили 20 заложников в штате Нигер. Отмечалось, что бой силовиков с боевиками продолжался около двух часов.