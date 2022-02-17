Альметьевск, Татария, 17 февраля 2022, 01:12 — REGNUM В городе Альметьевске в Татарии угарным газом отравились четыре человека, в том числе трое детей. Об инциденте, произошедшем вечером 16 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В результате медицинского обследования пострадавшим был поставлен диагноз «отравление угарным газом лёгкой степени тяжести». Их выписали домой на амбулаторное лечение.
Причина инцидента, произошедшего в квартире пятиэтажного многоквартирного жилого дома на улице Автомобилистов, в настоящее время устанавливается.
Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове проводится доследственная проверка по факту госпитализации ребёнка в медицинское учреждение в связи с подозрением на отравление продуктами горения.
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