Альметьевск, Татарстан, 17 февраля, 2022, 01:12 — ИА Регнум. В городе Альметьевске в Татарии угарным газом отравились четыре человека, в том числе трое детей. Об инциденте, произошедшем вечером 16 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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пресс-служба ГУ МЧС России по Татарии «Пострадавшие — трое детей (мальчик 2012 г.р., мальчик 2014 г.р., мальчик 2017 г.р.) и их мать 1978 г.р.».

В результате медицинского обследования пострадавшим был поставлен диагноз «отравление угарным газом лёгкой степени тяжести». Их выписали домой на амбулаторное лечение.

Причина инцидента, произошедшего в квартире пятиэтажного многоквартирного жилого дома на улице Автомобилистов, в настоящее время устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове проводится доследственная проверка по факту госпитализации ребёнка в медицинское учреждение в связи с подозрением на отравление продуктами горения.