Пекин, , 00:57 — REGNUM США давно осознали, что уступают Китаю в глобальной гонке за лидерство, а потому занялись агрессивной вербовкой союзников. После создания нового военного союза AUKUS с Великобританией и Австралией заговорили о новом альянсе QUAD, куда согласились войти Австралия, Индия и Япония.

Флаги США и Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

Конфликт между Китаем и США — дело рук транснациональных глобалистских финансовых элит, учредителей ФРС и Банка Англии, предполагают эксперты Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ. Сейчас главная цель противников КНР — не допустить контроля Поднебесной над Тайванем, иначе слабеющий мировой гегемон навсегда уйдет в прошлое.

Вашингтон поставил перед собой непростую задачу — китайские IT-гиганты уже давно собрали огромную базу данных о всех странах мира, что позволяет руководству КНР устанавливать надёжные двусторонние контакты с каждой страной-союзником США, чтобы перетянуть их на свою сторону или хотя бы заставить отказаться от активной поддержки Белого дома.

Как отмечают эксперты РУССТРАТ, избранная тактика довольно эффективна: отказавшись сотрудничать с китайскими IT-корпорациями многие страны Евросоюза утратят технологическое лидерство, а значит и субъектность. Это уже привело к расколу внутри Североатлантического альянса по вопросу Китая.

Тема временем Пекин расширяет охват информационных операций против военных союзов с участием Соединённых Штатов. Истеблишмент стран-союзников США доходчиво предупреждают, что цена такого союза будет для их государств неприемлемой, победа невозможной, а ущерб сверхкритичным.

Также огромную роль играет проект «Пояс и путь» — мощная информационная кампания, разбитая на субкампании, имеет большой потенциал соблазна для местных региональных элит, заключили в РУССТРАТ.