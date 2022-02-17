Лондон, , 00:55 — REGNUM Сумма в размере 25 млн фунтов стерлингов ($34 млн) будет направлена Великобританией на реализацию проектов по укреплению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, включая сферу кибертехнологий. Об этом 16 февраля сообщила канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Лондон Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров Джонсона и главы австралийского правительства Скотта Моррисона. Кроме того, участники беседы обсудили ситуацию вокруг Украины, а также развитие торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.

Стороны подчеркнули приверженность Лондона и Канберры взаимодействию в рамках военного альянса AUKUS, в который входит и США.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов помочь австралийским властям в скорейшей покупке атомных подводных лодок у Великобритании.

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