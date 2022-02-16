Милан, Италия, 17 февраля, 2022, 00:53 — ИА Регнум. 16 февраля миланский «Интер» потерпел поражение от «Ливерпуля» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2021/22. Игра, проходившая в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца», завершился со счетом 2:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Первый мяч на 75-й минуте встречи забил 30-летний бразильский оттянутый нападающий Роберто Фирмино после передачи Эндрю Робертсона. Через восемь минут Мохаммед Салах удвоил преимущество «мерсисайдцев». На матче работала бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком.

Статистика матча («Интер» / «Ливерпуль»)

Удары 9/12

Удары в створ 0/2

Владение 48%/52%

Угловые 7/7

Нарушения 10/7

Составы команд:

«Интер»: Ханданович, де Врей (Раноккья, 87'), Бастони (Димарко, 90'), Думфрис (Дармиан, 87'), Шкриниар, Брозович, Видаль (Гальярдини, 87'), Чалханоглу, Перишич, Джеко, Мартинес (Санчес, 70').

«Ливерпуль»: Беккер, ван Дейк, Конате, Робертсон, Александер-Арнольд, Фабиньо (Хендерсон, 59'), Алькантара (Милнер, 86'), Эллиотт (Кейта, 59'), Мане (Диас, 59'), Салах, Жота (Фирмино, 46').

Ответный матч пройдет 8 марта в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».