Вена, , 00:53 — REGNUM Австрийский футбольный клуб «Ред Булл Зальцбург» 16 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА сыграл вничью с мюнхенской «Боруссией» со счетом 1:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Единственный мяч «быков» на экваторе первого тайма забил вышедший на замену нападающий сборной Австрии Чиквубуйке Адаму после передачи Брендена Эронсона — 1:0. В составе «Баварии» отличился Кингсли Коман, забивший в конце второй половины — 1:1.

Две желтые карточки получили Кингсли Коман (83') и Филипп Кен (87'). На матче работала английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.

Составы команд:

«Ред Булл Зальцбург»: Филипп Кен, Андреас Ульмер, Умар Соле, Максимилиан Вебер, Расмус Кристенсен, Николас Капальдо, Бренден Эронсон, Николай Зайвальд (Лука Сучич, 80'), Мохамед Камара, Карим Адейеми (Мауритс Кьергор, 87'), Ноа Окафор (Чиквубуйке Адаму, 12').

«Бавария»: Свен Ульрайх, Бенжамен Павар, Никлас Зюле, Люка Эрнандес, Йозуа Киммих, Корентен Толиссон (Марсель Забитцер, 80'), Серж Гнабри (Эрик Шупо-Мотинг, 78'), Томас Мюллер, Кингсли Коман, Лерой Сане, Роберт Левандовски.

Статистика матча («РБ Зальцбург"/ «Бавария»)

Удары 11/21

Удары 5/9

Владение 37%/63%

Угловые 5/10

Нарушения 14/10