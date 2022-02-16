Анкара, 17 февраля, 2022, 00:51 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу получил положительный результат ПЦР-теста на выявление коронавирусной инфекции. Об этом глава турецкого МИД заявил на своей странице в Twitter.

Mfa.gov.tr Мевлют Чавушоглу

Чавушоглу заявил, что испытывает легкие симптомы заболевания COVID-19.

«Я продолжу работать из дома», — добавил глава МИД Турции.

Как сообщало ИА REGNUMм, 5 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга заболели COVID-19. Также недавно заражение коронавирусом SARS-CoV-2 подтвердилось у главы турецкого минобороны Хулуси Акара.