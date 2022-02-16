Рабат, 17 февраля, 2022, 00:35 — ИА Регнум. Более $1 млрд выделят на поддержку сельского хозяйства в связи с возникшим дефицитом осадков власти Марокко. Об этом 16 февраля сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press (MAP).

Засуха

Решение о выделении средств было принято после встречи короля Марокко Мухаммеда VI с премьер-министром Азизом Ахеннушем и министром сельского хозяйства, рыболовства, развития сельской местности, лесов и водных ресурсов Мухаммедом Садики. В настоящее время количество осадков по стране в среднем составляет 75 мм, это на 64% меньше, чем в обычный сезон.

Дефицит осадков пагубно сказывается на состоянии сельскохозяйственной отрасли, такая климатическая и водная обстановка представляет угрозу для пастбищ и озимых культур. Мухаммед VI отметил важность принятия правительством страны всех оперативных мер для борьбы с воздействием дефицита дождей на сельскохозяйственный сектор.

Правительством была разработана программа, цель которой — смягчить последствия дефицита дождей, уменьшив воздействие засухи на различные отрасли сельского хозяйства. Кроме того, программой предусмотрено оказание помощи фермерам и животноводческим хозяйствам. Для реализации этой программы понадобились финансовые средства, которые предполагают выделить власти Марокко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что засуха стала причиной голода в странах Африканского Рога: Эфиопии, Кении и Сомали. 13 млн человек в этих странах страдают от голода из-за самой сильной засухи, зарегистрированной с 1981 года.