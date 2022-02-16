Рим, 17 февраля, 2022, 00:08 — ИА Регнум. По данным на 2020 год, Италия получает около 22% используемой энергии из возобновляемых источников, передают национальные СМИ в среду, 16 февраля, со ссылкой на статистическую службу ЕС.

Anleihen-finder.de Солнечные батареи

В среднем в Евросоюзе этот показатель составляет 30%.

С 1990 года, по данным статистиков, Италии удалось «снизить зависимость» от энергии из невозобновляемых источников с 94% до 78%.