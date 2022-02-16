Севилья, Испания, 17 февраля, 2022, 00:03 — ИА Регнум. 28-летний французский атакующий полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с санкт-петербургским «Зенитом» из-за дисквалификации.

(сс) Thomas FABRE Набиль Фекир

«Зенит» сыграет с «Бетисом» завтра, 17 февраля. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский».

Ранее сообщалось, что комитет УЕФА по контролю, этике и дисциплине отстранил полузащитника «Бетиса» Набиля Фекира на три матча за его действия во время гостевой встречи с «Байером-04» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы УЕФА.

В текущем сезоне Набиль Фекир принял участие в 22-х матчах за «Бетис» в рамках чемпионата Испании, в которых отметился шестью забитыми мячами, шестью результативными передачами и получил семь желтых карточек.

Фекир выступает за «Бетис» с 23 июля 2019 года после перехода из французского «Лиона» за 19,75 миллиона евро. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает полузащитника в 30 миллионов евро.