Рим, 16 февраля, 2022, 23:59 — ИА Регнум. Конституционный суд Италии в среду, 16 февраля, запретил проведение референдума о легализации каннабиса.

Италия

Формулировки были составлены инициаторами референдума таким образом, что в случае одобрения гражданами дали бы возможность легализации отнюдь не только «легких», но и весьма «тяжелых» наркотиков, пояснили судьи.

Подписи для проведения референдума были собраны в 2021 году. Предлагалось разрешить «выращивание в домашних условиях« и«использование в личных целях».