Рим, 16 февраля, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Итальянское информагентство Agenzia Italia в среду, 16 февраля, «объяснило» своим читателям сущность Минских соглашений и причин, по которым эти соглашения не исполняются.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

Существует «два разных толкования» соглашений, киевское и московское, отмечают авторы публикации.

Далее в тексте пересказывается спор о том, в какой последовательности должны исполнятся пункты соглашения. Должная последовательность, утверждают авторы, «не указана в документах чётко».