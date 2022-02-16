Мадрид, 16 февраля, 2022, 23:49 — ИА Регнум. 16 февраля мадридское «Атлетико» в матче 21-го тура чемпионата Испании потерпело поражение от «Леванте» со счетом 0:1. Это поражение стало для «матрасников» четвертым в последних шести матчах.

Антон Зайцев Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне

Начиная с 13 января, «матрасники» приняли участие в шести матчах во всех турнирах, в которых потерпели четыре поражения от «Атлетика» из Бильбао, «Реал Сосьедада», каталонской «Барселоны» и «Леванте».

Через три дня, 19 февраля, «Атлетико» в матче 25-го тура чемпионата Испании встретится с «Осасуной». Игра пройдет в Памплоне на стадионе «Рейно-де-Наварра».

После 24-х сыгранных матчей «Атлетико», одержав лишь одиннадцать побед и набрав 39 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Примеры. Пятая строчка дает право на участие в групповом этапе Лиги Европы УЕФА.