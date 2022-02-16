Рим, , 23:44 — REGNUM Депутаты Европарламента в среду, 16 февраля, утвердили поправку в законы, согласно которой на этикетках бутылок с вином производители должны будут писать о вреде «злоупотребления», а не просто «потребления» данного напитка.

Вино geralt

Инициативу изменить таким образом ряд законов, целью которых является борьба с раком, выдвинули депутаты от Италии.

К счастью, «демонизации» вина, которое в Италии и других странах производят и пьют уже 10 тысяч лет, не произойдёт, потребителей не будут пугать ложной тревогой, — так прокомментировали решение депутатов в итальянской бизнес-ассоциации Coldiretti.