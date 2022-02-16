Москва, , 23:39 — REGNUM В Вооружённых силах России по состоянию на 16 февраля выявлено более 5,2 тысячи носителей коронавирусной инфекции. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны.

Солдаты Mil.ru

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«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта 2020 года на текущие сутки установлено 5243 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в госпиталях Минобороны в настоящее время проходят лечение 1803 человека, 26 военнослужащих находятся в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения, ещё 85 военнослужащих содержатся в обсерваторах и 3329 — изолированы на дому.

В Минобороны отметили, что все инфицированные военнослужащие находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Состояние одного из них оценивается как тяжёлое, ещё один находится в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 369 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 51 694 человек.

В военно-медицинских организациях Минобороны продолжается плановая ревакцинация от коронавируса военнослужащих всех категорий, ранее уже прошедших полный курс вакцинации, а также членов их семей, федеральных государственных гражданских служащих, гражданского персонала и военных пенсионеров.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 618 703 человека, сообщают в Минобороны.