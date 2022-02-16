Рим, 16 февраля, 2022, 23:37 — ИА Регнум. В ближайшее время сфера образования Италии получит дополнительно около 30 млрд евро, заявил в среду, 16 февраля, премьер-министр Марио Драги.

World Economic Forum Марио Драги

Увеличить финансирование помогут грантовые и кредитные средства спецпрограммы ЕС по выходу из коронакризиса.

Драги отметил, что среди намеченных целей — поддержка молодых исследователей и сокращение «разрыва» между преподавательской и исследовательской деятельностью.