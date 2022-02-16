Тбилиси, 17 февраля, 2022, 00:03 — ИА Регнум. Грузинский парламет принял закоепроект об обязательном поднятии государственных флагов над школами и детскими садами, ссобщает 16 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

Постоянное поднятие государственного флага над зданиями школ и детских садов, размещение на них большого государственного герба будут обязательными. Эти учреждения также обязаны размещать текст государственного гимна Грузии на видном месте.

Автором законопроекта является Каха Кахишвили, депутат парламента от «Грузинской мечты».

«Любому иностранному прохожему на улицах западных государств ясно видно, насколько велико уважение к национальным символам в этих странах, где национальные флаги подняты не только на крышах государственных учреждений, но и на балконах и крышах частных домов. К сожалению, у нас в Грузии пока нет практики и традиций. Вот почему важно привить уважение к национальным символам в первую очередь нашему будущему поколению», — заявил Кахишвили.

Парламент принял законопроект 94 голосами.