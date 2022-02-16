Рим, 16 февраля, 2022, 23:32 — ИА Регнум. В Риме на зданиях, расположенных вблизи посольств России и Украины, появились два одинаковых рисунка, «призывающих страны к миру», передают местные СМИ в среду, 16 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

На рисунке изображены два танка с национальными флагами, дула которых «превращаются» в знак мира («пацифик»).

Оппоненты уличного художника отметили, что единственная цель, которой он достиг, состоит в укреплении мифа о якобы существующей «войне» между Россией и Украиной.