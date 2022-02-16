Йошкар-Ола, , 23:27 — REGNUM В Марий Эл по итогам января текущего года зарегистрировано 548 преступлений, что на 1,5% выше уровня преступности за аналогичный период прошлого года. При этом рост преступности в среднем по России в январе составил 0,5%, а в Приволжском федеральном округе наблюдается снижение показателя на 5,1%, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Преступление Ash Photoholic

Снижение уровня преступности зарегистрировано на территории Сернурского района — показатель снизился на 58,8%, в Юринском и Куженерском районе — на 50%, в Звениговском — на 48,1%, в Мари-Турекском — на 35,7%, в Медведевском — на 15,6%, в Оршанском — на 14,3%, в Новоторьяльском — на 9,1%.

По сравнению с данными января прошлого года раскрываемость преступлений снизилась с 53% до 51%.

По данным ведомства, чуть меньше половины преступлений — 269 уголовно-наказуемых деяний зафиксировано в Йошкар-Оле.

Наблюдается снижение числа краж на 7,6%, на 4% — количество тяжких и особо тяжких преступлений, снизилось число преступлений на улицах и в общественных местах — на 8,7% и 6,2% соответственно.

При анализе социально — криминологических характеристик преступности зафиксирован резкий рост подростковой преступности — на 172%. В Йошкар-Оле, Волжске, а также Горномарийском, Куженерском, Медведевском и Новоторьяльском районах выросло число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения — показатель увеличился в диапазоне от 36,8% до 112,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 2007 года следователи раскрыли более 90 тысяч преступлений прошлых лет. Из органов прокуратуры в следственные органы было передано свыше 208 тысяч уголовных дел о нераскрытых преступлениях прошлых лет, среди них — 94,5 тысячи убийств.