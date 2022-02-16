Йошкар-Ола, 16 февраля, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Фирменный поезд «Марий Эл», который курсирует из Йошкар-Олы в Москву и обратно, с 17 апреля будет двухэтажным. Об этом свидетельствуют данные портала ОАО «РЖД» (Российские железные дороги).

Пресс-служба ОАО «РЖД» Двухэтажный поезд

В вагонах поезда оборудованы 4-местные купе, расположенные на двух этажах. В каждом купе есть места для лежания, стол, зеркала, полки для мелких вещей, светильники, лестницы для подъема на верхнее место. Купе оборудованы двумя розетками для подключения устройств мощностью не более 100 Вт.

Для доступа в купе пассажиры получают магнитный ключ-карту.

В настоящее время стоимость нижнего места в купе на четверых на 17 апреля направлением до Москвы составляет 2992 рубля, верхняя полка — 2042 рубля. Стоимость мест в купе первого и второго этажей не отличается.

Поезд продолжит курсировать в ежедневном режиме по прежнему расписанию.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря прошлого года отправилась в первый рейс группа вагонов сообщением Йошкар-Ола — Нижний Новгород — Санкт-Петербург. Кроме Нижнего Новгорода, в пути следования поезд останавливается в Арзамасе, Иваново, Ярославле, Рыбинске и Бологом.

Читайте также: После обращения к Путину из Йошкар-Олы запустили новый поезд