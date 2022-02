Лондон, , 23:06 — REGNUM 76-летний британский музыкант Пит Таунcенд признался, что «не заслуживает того, чтобы быть живым». Об этом лидер рок-группы The Who рассказал в интервью журналу Rolling Stone.

Лидер The Who Пит Таунсенд NME

Фронтмен The Who, который в прошлом боролся с алкоголизмом и наркотической зависимостью, признался, что он «не был идеальным человеком», особенно в молодости, и говорит, что будет чудом, если он доживет до 80 лет. Музыкант рассказал: «80 — странное число. Я не ожидал… Если быть абсолютно жестоким, то я не заслуживаю того, чтобы жить сегодня. Я не был идеальным человеком. Я думаю, то, что я сделал за последние 20 или 30 лет, вероятно, принесло обществу гораздо больше пользы, чем все, что я делал, будучи молодым музыкантом. Я знаю, что могу продолжать делать полезную работу в обществе как человек, вовлеченный в общественную службу, образование и все эти вещи. Если это звучит напыщенно, то пошли вы. Это правда. Пошла эта правда, которую я должен принять в отношении себя».

Он продолжил: «Когда я сижу в ванной и думаю: «Да, да, Таунсенд, ты собираешься стать доктором, да? Ты собираешься стать профессором? Какого черта? Но я должен сказать: «Слушай, если я доживу до 80 лет, это будет одна из единственных полезных вещей, которые я смогу сделать».

Несмотря на приближение к 80 годам, автор хита My Generation рассказал о том, что The Who не планируют прекращать гастроли в ближайшем будущем. Пит признался, что не хочет «умереть в дороге», но 77-летний вокалист Роджер Долтри с удовольствием «пел бы до упаду».

Таунсенд поделился мнением о концертных турне в своем возрасте: «Мы этого не говорим, но вот что интересно… У меня был разговор с Роджером. Я сказал ему: «Я не хочу быть одним из тех парней, которые умирают на гастролях». Я хочу уйти на пенсию. И под «уйти на пенсию» я не имею в виду уйти на пенсию как музыкант, художник или творец, но уйти на пенсию от мысли, что я должен сказать «да» гастролям ради того, чтобы куча людей улыбнулись, пошли домой к жене и сказали: «Эй, дорогая! Все в порядке! The Who возвращаются в турне!»

