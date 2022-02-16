Милан, Италия, 16 февраля, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что клуб ведет переговоры с Марцело Брозовичем и Иваном Перишичем о продлении контрактов.

Антон Зайцев Иван Перишич

«Мы ведем переговоры с Марцелом Брозовичем и Иваном Перишичем на предмет продления их контрактов. Они счастливы остаться здесь, а мы хотим их оставить», — цитирует Маротту журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне итальянской Серии А Марцело Брозович принял участие в 24-х турах чемпионата, в которых отметился одной результативной передачей. На счету Ивана Перишича 6 (5+1) очков по системе гол+пас в 22-х матчах.

Ранее сообщалось, что Марцело Брозович готов остаться в миланском клубе, так как доволен игрой команды в последних сезонах.