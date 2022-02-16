Вологда, 16 февраля, 2022, 22:58 — ИА Регнум. В Вологодской области менее 1% переболевших ковидом повторно заразились коронавирусом. Об этом со ссылкой на замруководителя центра профилактики инфекционных заболеваний региона Елену Кочневу сообщает cherinfo.ru

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Это минимальное количество, в основном те, кто в начале пандемии болел одним штаммом. Прошло время, пришел новый штамм, против которого у человека нет иммунитета, и он болеет повторно. С приходом омикрона больше стало болеть детей. А у взрослых стало меньше внебольничных пневмоний, но у многих возникают постковидные синдромы, тромбообразование, обострение хронических заболеваний. Вакцинация защищает в первую очередь от тяжелого течения заболевания. Иммунитет вырабатывается очень хороший. После вакцинации болеют всего около 4% человек», — заявила Кочнева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области за последние сутки выявили 2384 случаев COVID-19.