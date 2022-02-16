Рим, 16 февраля, 2022, 22:57 — ИА Регнум. В среду, 16 февраля, абонентам итальянских операторов стали приходить смс якобы от министерства здравоохранения, передают национальные СМИ.

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В тексте сообщения предлагалось перейти по ссылке для подтверждения собственного антикоронавирусного сертификата, который, по заявлению отправителей, был «клонирован» неизвестными злоумышленниками.

Полиция, в свою очередь, оперативно и также в смс-режиме предупредила граждан, что злоумышленником является как раз «минздрав», а при переходе по указанной ссылке у абонента похищают персональные данные.