Мадрид, 16 февраля, 2022, 22:56 — ИА Регнум. 16 февраля в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» «Атлетико» в матче 21-го тура испанской Примеры 2021/22 уступило «Леванте». Основное время встречи завершилось со счетом 0:1.

Антон Зайцев Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне

Единственный мяч на 54-й минуте встречи забил 28-летний испанский центральный полузащитник Гонсало Мелеро после передачи Хорхе Де Фрутоса Себастьяна. Желтые карточки получили Родриго Де Пауль (26'), Пепелу (70'), Дани Гомес (76'), Хорхе Мирамон (85'), Стефан Савич (85'), Анхель Корреа (90+6') и Сон (90+8').

Статистика матча («Атлетико"/ «Леванте»)

Удары 7/7

Удары в створ 0/5

Владение 52%/48%

Нарушения 8/16

Угловые 5/3

Стартовые составы команд:

«Атлетико»: Облак, Хименес, Савич, Льоренте, Рейнилду (Лоди, 78'), Кондогбья, Де Пауль (Феликс, 65'), Коке (Врсалько, 65'), Корреа, Лемар (Эррера, 78'), Кунья (Суарес, 65').

«Леванте»: Карденас, Сон, Робер, Дуарте, Касерес, Мирамон, Пепелу (Вукчевич, 89'), Барди (Мальса, 62'), Мелеро (Коке, 89'), Роджер (Моралес, 68'), Себастьян (Гомес, 68').

«Леванте», одержав вторую победу в сезоне и набрав четырнадцать очков, остался на последней позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. «Матрасники» с 39-ю очками опустились на пятое место.