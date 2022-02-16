Бишкек, , 22:55 — REGNUM Премьер-министр Акылбек Жапаров, выступая на заседании парламента Киргизии, прокомментировал высказывание депутата Женишбека Токторбаева о том, что «евреи плакали, когда родился Акылбек Жапаров».

Парламент Киргизии Kenesh.kg

Высокопоставленный чиновник призвал парламентариев не переходить на личности, критикуя друг друга или членов правительства.

По словам главы кабинета министров, он приглашал консультанта из Израиля для того, чтобы тот помог увеличить экспорт киргизстанской продукции в Китай.

«Израиль ежегодно экспортирует в Китай сельхозтовары на $4,1 млрд, а наша страна — лишь на $43 млн. Мы попросили консультанта помочь, но он отказался ехать в Киргизию, услышав эту фразу — сказал, что в нашем парламенте не любят евреев», — сообщил Жапаров.

Глава правительства отметил, что в итоге ему пришлось убеждать израильского консультанта в том, что депутат Токторбаев просто неудачно пошутил.