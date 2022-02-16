Вашингтон, 16 февраля, 2022, 22:54 — ИА Регнум. Посетителям фестивалей Coachella и Stagecoach больше не нужно будет надевать маски или предоставлять отрицательный ПЦР-тест в этом году, согласно обновленным правилам охраны здоровья и безопасности. Об этом рассказал портал Variety 16 февраля

(сс) Unsplash Рок-фестиваль

Источник сообщает, что организаторы фестивалей Coachella и Stagecoach отказались от COVID-ограничений для проведения мероприятий в этом году. Посетителям не нужно будет надевать маски, подтверждать свой прививочный статус или предоставлять отрицательный тест при входе.

https://twitter.com/Stagecoach/status/1493654347904733184

Stagecoach объявил об обновлении правил через аккаунте в Twitter, написав: «Обновление правил входа на фестиваль: мы объявляем, что на Stagecoach 2022 не будет никаких требований по вакцинации, тестированию или маскировке, в соответствии с местными правилами».

Coachella обновил информацию о проведении мероприятия на сайте фестиваля. Один из разделов гласит: «Однако мероприятие должно проводиться в соответствии с применимыми условиями общественного здравоохранения на дату проведения мероприятия, которые могут измениться в любое время по решению федеральных, государственных или местных государственных органов или учреждений, артистов или организатора; такие требования могут включать, без ограничений, изменения вместимости, процедуры посещения и требования к входу, такие как подтверждение вакцинации и/или отрицательный тест на COVID-19, и другие меры защиты, например, требование к посетителям носить закрытые лица. Если владелец билета не соблюдает какие-либо законы, предписания, медицинские приказы или директивы, условия, положения или правила промоутера или мероприятия, то промоутер или оператор мероприятия может отказать в допуске на мероприятие или потребовать, чтобы владелец билета покинул место проведения мероприятия, и такой владелец билета не будет иметь права на возмещение».