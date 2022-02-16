Рим, , 22:51 — REGNUM В одном из римских лицеев разразился скандал из-за замечаний, сделанных преподавателем (женщиной) по поводу слишком откровенной, на ее взгляд, одежды 16-летней ученицы, передают местные СМИ в среду, 16 февраля.

Италия

По имеющимся данным, преподаватель спросила: «Ты стоишь на Салариа?», сделав тем самым отсылку к названию улицы, где собираются проститутки.

Руководители лицея провели беседы с обеими сторонами конфликта. Преподавателю было сказано о недопустимости подобных формулировок. Лицеистки намерены протестовать «против правил 19-го века» и прийти на занятия в самых откровенных из имеющихся у них нарядах.