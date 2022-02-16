Вашингтон, , 23:03 — REGNUM В США 6-летняя девочка найдена живой и здоровой через два года после пропажи. Ребенок находился в самодельной комнате под лестницей в одном из домов в штате Нью-Йорк. Полиция подозревает, что она была похищена своими биологическими родителями, не являющимися опекунами, сообщает 16 февраля Reuters.

Ребенок Pxhere.com

В начале недели полиция получила ордер на обыск в доме дедушки девочки, где полицейские пробыли около часа перед тем, как была обнаружена комната под лестницей, ведущей в подвал.

Девочка и ее мать Кимберли были обнаружены спрятавшимися в темном и сыром помещении.

После того, как врачи осмотрели девочку и подтвердили ее здоровое состояние, она была передана законному опекуну.