Рим, , 22:45 — REGNUM МВД Италии намерен обратить «особое внимание» на молодежную акцию протеста, которая состоится в ряде городов стране 18 февраля, передают национальные СМИ со ссылкой на внутреннее распоряжение министерства в среду, 16 февраля.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Участники акции намерены почтить память двух студентов, погибших в феврале 2022 года во время стажировки из-за необеспечения должного уровня охраны труда.

Руководители министерства сообщили сотрудникам на местах, что организацией акции занимается Фронт коммунистической молодежи, и призвали их «изолировать» вероятные радикальные проявления протеста.