Рим, 16 февраля, 2022, 22:45 — ИА Регнум. МВД Италии намерен обратить «особое внимание» на молодежную акцию протеста, которая состоится в ряде городов страны 18 февраля, передают национальные СМИ со ссылкой на внутреннее распоряжение министерства в среду, 16 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Участники акции намерены почтить память двух студентов, погибших в феврале 2022 года во время стажировки из-за необеспечения должного уровня охраны труда.

Руководители министерства сообщили сотрудникам на местах, что организацией акции занимается Фронт коммунистической молодежи, и призвали их «изолировать» вероятные радикальные проявления протеста.