Сыктывкар, 16 февраля, 2022, 22:44 — ИА Регнум. В Коми возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ГАУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг РК» Натальи Жегуновой, сообщает республиканский СУ СКР.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Денежные махинации

«Установлено, что в декабре 2020 года подозреваемая, используя своё служебное положение, присвоила денежные средства МФЦ в крупном размере, выделенные подчинённым ему работникам учреждения под видом премиальных выплат», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Росимущества в Хабаровском крае присваивал премии сотрудников.