Осло, , 22:42 — REGNUM Норвежская инди-рок-певица Girl in Red (Мари Ульвен) подписала контракт с лейблоом Columbia Records. Об этом сообщил портал The Line Of Best Fit.

Girl In Red NME

Girl in Red выпустила свой дебютный альбом If I Could Make It Go Quiet в апреле минувшего года и не выпускала новой музыки с тех пор, как в сентябре 2021 года сделала кавер на песню Stay американского поп-рэп-исполнителя The Kid LAROI (Чарльтон Ховард).

https://www.instagram.com/p/CZfM0skgz48/

Ульвен стала новым участникам лейбла Columbia Records после того, как в прошлом месяце была номинирована на премию GLAAD Media за выдающийся прорыв в области медиа. Новость о подписании Ульвен на Columbia Records появилась в преддверии ее весеннего тура по Северной Америке, который стартует в Атланте 7 марта.

