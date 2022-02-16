Неаполь, Италия, , 22:36 — REGNUM 30-летний центральный защитник «Наполи» и сборной Сенегала по футболу Калиду Кулибали готов покинуть неаполитанский клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, на сенегальца претендуют каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус».

Калиду Кулибали Www.sscnapoli.it

Ранее сообщалось, что Калиду Кулибали пока не намерен продлевать контракт с «Наполи» и готов перейти в другую команду. Прошлым летом «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» предлагали «Наполи» 70 миллионов евро за трансфер сенегальского футболиста.

Калиду Кулибали выступает за «Наполи» с 1 июля 2014 года после перехода из бельгийского «Генка» за 45 миллионов евро. Текущее соглашение защитника с неаполитанским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Калиду Кулибали принял участие в пятнадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также защитник получил две желтые и одну красную карточки.