Балтимор, США, , 22:35 — REGNUM Американская синти-поп-группа Future Islands вернулась с новой песней под названием King Of Sweden. Об этом 16 феврадся сообщил портал NME. Новая песня следует за внеальбомным релизом Peach, который группа выпустила прошлым летом и который стал их первым треком с момента выхода их шестого альбома As Long As You Are в 2020 году.

Группа Future Islands NME

Пока неясно, является ли синглы King Of Sweden и Peach частью седьмого студийного альбома группы, работа над которым, как они подтвердили в 2021 году, уже началась.

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