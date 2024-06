Балтимор, США, 16 февраля, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Американская синти-поп-группа Future Islands вернулась с новой песней под названием King Of Sweden. Об этом 16 феврадся сообщил портал NME. Новая песня следует за внеальбомным релизом Peach, который группа выпустила прошлым летом и который стал их первым треком с момента выхода их шестого альбома As Long As You Are в 2020 году.

NME Группа Future Islands

Пока неясно, является ли синглы King Of Sweden и Peach частью седьмого студийного альбома группы, работа над которым, как они подтвердили в 2021 году, уже началась.