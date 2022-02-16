Рим, 16 февраля, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Конституционный суд Италии запретил проведение референдума о легализации эвтаназии, передают национальные СМИ в среду, 16 февраля.

ru.torange.biz Эвтаназия

Конституция страны предполагает, что жизнь должна быть защищена, принятие же закона о легализации эвтаназии сделало бы такую защиту невозможной, отметили судьи.

В конце 2019 года Конституционный суд Италии вынес решение, в соответствии с которым эвтаназия при некоторых условиях должна быть допустима. В числе таких условий — «невыносимость страданий» и неизлечимость болезни. В 2021 году в Италии были также собраны подписи для проведения референдума о легализации эвтаназии.