Милан, Италия, , 22:29 — REGNUM Американский хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар собирается исполнить новую музыку во время своего шоу в Милане этим летом. Об этом 16 февраля сообщил портал NME.

Кендрик Ламар Скриншот YouTube

Считается, что рэпер работает над долгожданным продолжением своего альбома DAMN, вышедшего в апреле 2017 года, хотя предположения о возможном появлении нового сингла перед его выступлением на Super Bowl Halftime Show в прошедший уикенд оказались беспочвенными.

Теперь Ламар объявил о новом концерте на миланском стадионе Ippodromo SNAI San Siro в рамках музыкального фестиваля Milano Summer Festival. Рэпер выступит 23 июня, где, как обещает, представит новый материал.

https://www.instagram.com/p/CZ9Nl0PM9W8/

В описании на сайте организаторов фестиваля написано: «Кендрик Ламар возвращается в Италию с супер ожидаемым шоу, которое продюсирует и распространяет компания Vivo Concerti. Он выступит — спустя 8 лет после своего первого выступления в Италии в 2014 году — на Миланском летнем фестивале в четверг 23 июня 2022 года». Далее в описании обещается, что Ламар «исполняет часть нового альбома, которого так долго ждали поклонники».

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