Тбилиси, , 22:56 — REGNUM Представитель Европейского союза в Грузии Карл Харцель выразил своё несогласие с ликвидацией службы государственного инспектора Грузии, сообщает eeas.europa.eu.

Карл Харцель Eeas.europa.eu

«Мы по-прежнему не видим объективных причин для внезапного и поспешного роспуска службы государственного инспектора в декабре прошлого года и досрочного прекращения полномочий государственного инспектора. Мы рассматриваем назначения, принятые вчера парламентом, но будем ждать результатов апелляционного процесса в Конституционном суде. Ответственность за эффективный демократический надзор за сектором безопасности и надлежащую защиту данных по-прежнему лежит на Грузии. Это необходимо для того, чтобы ЕС выразил свою волю и нашёл возможность поддержать Грузию в проведении реформ в ключевых областях», — заявил Харцель.

Напомним, что 15 февраля грузинский парламент назначил руководителей специальной следственной службы и службы защиты персональных данных, созданных вместо распущенной службы государственного инспектора.