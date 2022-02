Дублин, , 22:24 — REGNUM Ирландская пост-панк-группа Fontaines D.C. подтвердила, что 17 февраля представит свой следующий сингл I Love You. Об этом 16 февраля сообщил портал NME.

Fontaines D.C NME

Песня войдет в предстоящий альбом дублинской группы Skinty Fia, который выйдет 22 апреля на лейбле Partisan Records. Песня I Love You последует за лид-синглом Jackie Down The Line, который вышел в январе.

https://twitter.com/fontainesdublin/status/1493268914989580288

В преддверии завтрашнего релиза Fontaines D.C. поделились 20-секундным видеороликом песни I Love You, в котором фронтмен Гриан Чаттен идет по освещенной свечами церкви.

В беседе с порталом NME в сентябре басист группы Конор Диган III сказал, что группа изначально рассматривала звучание своей новой пластинки как «довольно попсовое».

