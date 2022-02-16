Вена, 16 февраля, 2022, 22:23 — ИА Регнум. Сегодня, 16 февраля, «Ред Булл Зальцбург» в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 примет мюнхенскую «Баварию». Встреча пройдет в Вальс-Зиценхайме на стадионе «Ред Булл Арена».

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Стартовые составы команд:

«Ред Булл Зальцбург»: Филипп Кен, Андреас Ульмер, Умар Соле, Максимилиан Вебер, Расмус Кристенсен, Бренден Эронсон, Николас Капальдо, Николас Зайвальд, Мохамед Камара, Карим Адейеми, Ноа Окафор.

«Бавария»: Свен Ульрайх, Никлас Зюле, Бенжамен Павар, Люка Эрнандес, Йозуа Киммих, Корентен Толиссо, Томас Мюллер, Серж Гнабри, Кингсли Коман, Лерой Сане, Роберт Левандовски.

Бригада арбитров (Англия): Майкл Оливер | Стюарт Берт | Саймон Беннет | Даррен Ингланд.