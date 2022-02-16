Милан, Италия, , 22:12 — REGNUM Сегодня, 16 февраля, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» «Интер» в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет с «Ливерпулем». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Футболисты «Интера» Acmilan.com

Стартовые составы команд:

«Интер»: Ханданович, де Врей, Думфрис, Бастони, Шкриниар, Брозович, Видаль, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Мартинес.

Запасные: Гальярдини, Санчес, Раноккья, Димарко, Кордац, Д’Амброзио, Дармиан, Сангалли, Карбони, Кайседо, Раду.

«Ливерпуль»: Беккер, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Алькантара, Эллиотт, Мане, Жота, Салах.

Запасные: Милнер, Кейта, Фирмино, Гомес, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Цимикас, Диас, Ориги, Матип, Келлехэр.

Матч обслужит польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком. Ассистенты главного судьи — Павел Сокольницки и Томаш Листкевич.