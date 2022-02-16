Бразилиа, 16 февраля, 2022, 22:08 — ИА Регнум. 48-летний португальский экс-наставник «Шахтера» и «Ромы» Паулу Фонсека намерен отказаться от предложения «Коринтианса» занять пост главного тренера бразильского клуба, так как не намерен покидать европейский футбол.

Shakhtar.com Паулу Фонсека

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в ближайшее время Фонсека рассмотрит несколько предложений клубов из Европы.

По итогам прошедшего сезона бразильской Серии А 2021 «Коринтианс», одержав пятнадцать побед и набрав 57 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. В последний раз «Кориантианс» становился победителем турнира в 2017-м году.

Последним клубом Паулу Фонсеки была римская «Рома», которую специалист покинул 4 мая 2021 года, через два дня после поражение от «Сампдории» со счетом 0:2.