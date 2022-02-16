Кабул, 16 февраля 2022, 21:59 — REGNUM Взрыв прогремел в столице Афганистана в западном квартале Коте-Санги, сообщает 16 февраля Pajhwok.
В результате пять человек госпитализированы. Что именно произошло, выясняет полиция Кабула. Афганские власти пока не прокомментировали случившееся.
Напомним, в городе Калайи-Нау (провинция Бадгис, Афганистан) пять дней назад была взорвана бомба у мечети: восемь человек погибли, 20 получили ранения.
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