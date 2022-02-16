Кабул, 16 февраля, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в столице Афганистана в западном квартале Коте-Санги, сообщает 16 февраля Pajhwok.

Скриншот с twitter.com/NoticiasReporta Взрыв в Кабуле

В результате пять человек госпитализированы. Что именно произошло, выясняет полиция Кабула. Афганские власти пока не прокомментировали случившееся.

Напомним, в городе Калайи-Нау (провинция Бадгис, Афганистан) пять дней назад была взорвана бомба у мечети: восемь человек погибли, 20 получили ранения.