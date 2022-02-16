Вашингтон, 16 февраля, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден намерен попросить Конгресс выделить более $770 млрд на оборонный бюджет в следующем финансовом году на фоне желания Пентагона модернизировать вооруженные силы. Запрашивая такую сумму Байден обходит своего предшественника Дональда Трампа, который в свое время подавал в Конгресс рекордные бюджетные запросы, сообщает 16 февраля Reuters.

(сс) The White House Команда Байдена

В данный момент переговоры об увеличении бюджета ведут министр обороны Ллойд Остин и Управление Белого дома по бюджету (OMB). Они намерены попросить Конгресс выделить на 2023 финансовый год, начинающийся 1 октября, более $770 млрд на нужды национальной обороны.

Переговоры в администрации Белого дома продолжаются, так что окончательная сумма может измениться до того, как бюджетный запрос будет представлен в ближайшие месяцы.