Москва, , 21:56 — REGNUM 23-летний центральный полузащитник ЦСКА и молодежной сборной России U21 Иван Обляков заявил, что не намерен уходить из московского клуба.

ЦСКА

«ЦСКА — топ-клуб. Почему я должен хотеть уйти? Да и предложений таких не поступало. Я хочу добиться результата с ЦСКА, выйти на более высокий уровень, чтобы быть уверенным, что смогу перейти в топ-чемпионат и бороться за место в составе. Тогда — возможно. Но мне здесь еще есть что доказывать. Хочется завоевать трофеи и выйти на новый игровой уровень», — цитирует Ивана Облякова издание Sport24.

В текущем сезоне Иван Обляков принял участие в девятнадцати матчах за «красно-синих» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил три желтые карточки.

Обляков выступает за ЦСКА с 31 августа 2018 года после перехода из «Уфы» за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника «красно-синих», по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 6,5 миллиона евро.