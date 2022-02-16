Тамбов, , 21:55 — REGNUM В Тамбовской области по рекомендации Роспотребнадзора до особого распоряжения продлены ограничительные меры. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В регионе сохраняется значительный рост заболеваемости COVID-19. В связи с этим родителям детей и подростков рекомендовано ограничить посещение ими общественных мест с массовым пребыванием людей. Продлен запрет на работу детских игровых комнат и залов, расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах.

Организации общепита могут работать с 7:00 до 23:00 при условии наполняемости не более 50% залов. С 23:00 до 7:00 могут работать только точки общепита на территории вокзалов, аэропорта, автозаправках. Всем остальным в это время разрешено работать только навынос.