Архангельская область, 24 ноября, 2003, 12:30 — ИА Регнум. В части целевых бюджетных фондов план доходов архангельского областного дорожного фонда за 9 месяцев 2003 года исполнен в сумме 559,4 млн. рублей, или на 71% к годовому плану.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM - Архангельские Новости, изменение в феврале 2003 года областным законом нормативов распределения земельного налога за сельхозугодья и другие земли несельскохозяйственного назначения уменьшило доходную базу областного дорожного фонда на 30 млн. рублей в год. Кроме того, к потерям доходов дорожного фонда привела негативная арбитражная практика при рассмотрении исков налогоплательщиков, когда арбитражные суды не принимают в качестве элемента налогообложения совокупность повышающих коэффициентов к ставкам земельных платежей, ежегодно утверждаемых федеральным налоговым, начиная с 1999 года. В результате, за 9 месяцев из планируемых на год объемов земельного налога 176,2 млн. рублей фактически получено только 44,5 млн. рублей.

В какой-то мере "спасают" дорожный фонд другие источники доходов. Выполнены плановые назначения по налогу на пользователей автомобильных дорог (из планируемых на год 248,3 млн. рублей фактически собрано 299,3 млн. рублей или 120%). В 3 квартале разрешилась проблема первого полугодия 2003 года со сбором акцизов в дорожный фонд на нефтепродукты.

По словам директора департамента финансов администрации области Елены Рубан, первый год применения транспортного налога и несовершенство государственного учета транспортных средств не позволили со 100-процентной точностью оценить налогооблагаемую базу. За 9 месяцев получено 101 млн. рублей транспортного налога, или 61% от годовых начислений. А в целом в 2003 году этот источник будет выполнен на 84-85%.